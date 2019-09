“Tendo em conta os graves erros e lacunas do EIA, a Zero não pode deixar de emitir um parecer desfavorável relativamente ao projeto do aeroporto do Montijo e respetivas acessibilidades”, refere em comunicado.

A associação ambientalista salienta que o EIA disponibilizado apresenta um conjunto de lacunas “bastante graves”, considerando as mais críticas a “incompatibilidade” da localização com a conservação da natureza, os impactos no ruído e qualidade do ar, as pressões que vai causar sobre as infraestruturas e a falta de uma avaliação adequada das emissões de gases com efeito de estufa do projeto.

Em relação à análise do risco de colisão de aves com aeronaves, a Zero considera que é “inconclusiva”, salientando que todos os fatores propiciadores do risco de colisão estão presentes na Base Aérea N.º 6 do Montijo.

A associação frisa ainda que não está fundamentada a urgência do projeto.

“Consideramos que há tempo suficiente e que deve ser encetado um novo procedimento que permita uma avaliação abrangente e integrada do sistema aeroportuário da região de Lisboa, que tenha em consideração várias alternativas e que avalie o impacte destas a nível regional”, refere, acrescentando que as alternativas possíveis são “imediatamente descartadas como não sendo tecnicamente viáveis” no EIA.

A Zero considerou que todo o procedimento relativo ao projeto do novo aeroporto do Montijo tem sido de uma “lamentável opacidade”.