Em Portugal, cerca de três dezenas de edifícios estarão iluminados de azul, entre os quais a Torre de Belém, Palácio de São Bento - Assembleia da República, Câmara Municipal de Lisboa e Cristo Rei, em Almada.

De norte para sul, estarão iluminados, entre muitos outros: o Castelo de Bragança, Câmara Municipal de Guimarães, Teatro Municipal de Matosinhos e a escultura "Anémona", edifícios dos Paços do Concelho de Coimbra e de Tomar, Centro de Congressos de Caldas da Rainha, edifício da Câmara Municipal de Portalegre, bem como os edifícios dos Paços do Concelho de Tavira, Faro e de Angra do Heroísmo, nos Açores.

Entre os edifícios históricos iluminados noutros países da UE incluem-se a Ponte Samuel Beckett e o parlamento em Dublim, praça Cibeles em Madrid, Câmara Municipal de Vílnius, Forte de São Ângelo em Birgu, Malta, Palácio presidencial em Bratislava e Parlamento nacional em Bucareste.

Com estas iluminações em cidades de toda a Europa, o Parlamento Europeu e as autoridades nacionais e locais pretendem "enviar uma mensagem de união a 440 milhões de cidadãos europeus sobre a importância que as eleições europeias terão para o futuro de todos."

O dia 9 de maio, Dia da Europa, "não é apenas um dia de memória, mas também um dia para considerar o nosso futuro comum. A proximidade do dia com a data das eleições europeias torna-o, mais do que nunca, uma ocasião significativa", explica nota do PE.

O Dia da Europa é comemorado anualmente a 9 de maio, para festejar a paz e a unidade do continente europeu. A data assinala o aniversário da histórica Declaração Schuman , que "expôs a visão de Robert Schuman de uma nova forma de cooperação política na Europa, que tornaria impensável uma guerra entre os países europeus. Considera-se que a atual União Europeia teve início com a proposta de Robert Schuman".