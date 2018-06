Na quinta-feira, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou, em reunião privada do executivo, a adjudicação da exploração da publicidade no mobiliário urbano à JCDecaux por 15 anos, recusando a anulação do concurso, como pedia o PSD.

A proposta foi aprovada com os votos favoráveis de PS, BE e PCP e os votos contra do PSD e do CDS-PP.

Numa nota enviada à agência Lusa, a MOP refere que "esta decisão é ilegal, ilegítima e prejudica os interesses dos cidadãos de Lisboa", pelo que foi "com espanto e indignação" que a empresa soube da deliberação do município, tomada "15 meses depois do lançamento formal do concurso público".

Alegando que a adjudicação "viola as mais elementares regras da decência, do direito e das boas práticas do Estado", a empresa advoga que a "decisão está viciada de diversas ilegalidades e será, por isso, contestada judicialmente até às últimas instâncias".

A MOP critica também que, "apesar de todo este clima de dúvida e de suspeita”, a Câmara de Lisboa tinha optado por “seguir em frente e praticar um ato profundamente ilegal e em relação ao qual terá de assumir total responsabilidade".

"A MOP afirma, desde já, que fará uma análise detalhada e pormenorizada de todo o processo, da forma como este se desenrolou e da participação de todos os seus intervenientes, e recorrerá a todos os meios legais à sua disposição, para que seja reposta a verdade", salienta a empresa.

Este foi um processo polémico que gerou contestação das empresas concorrentes e que levou os eleitos do PSD a apresentarem uma outra proposta no sentido de anular o concurso e abrir um novo no prazo de três meses, mas que acabou por ser rejeitada.

Na proposta do PS, o vice-presidente da Câmara, Duarte Cordeiro, propõe "adjudicar a concessão de utilização de domínio público do município de Lisboa para instalação e exploração publicitária de mobiliário urbano à proposta do concorrente número 5 - JCDecaux", no que se refere ao lote 3.