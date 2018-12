Numa entrevista à agência Efe, durante uma breve visita a Madrid, Moro assegurou que não queria passar toda a sua vida como o homem condenou à prisão o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e recordou que a sentença foi confirmada e aumentada pelo tribunal de recurso.

Moro, que já tinha rejeitado em público a possibilidade de participar no mundo da política, disse que aceitou a proposta de Bolsonaro para "implementar" uma agenda de combate à corrupção, crime organizado e violência.

O futuro responsável pela pasta da Justiça disse que se vê "numa função predominantemente técnica, e não para fazer política partidária".

O ex-juiz federal, que teve de renunciar à sua carreira de magistrado para aceder ao convite para integrar o futuro executivo do ex-capitão do exército, afirmou não ver Bolsonaro como um político da extrema-direita, assegurando que muitas das críticas que lhe foram feitas foram "declarações passadas retiradas do contexto".

"O Presidente [eleito] é um democrata sólido", declarou Moro, a propósito de críticas a Bolsonaro e das preocupações que gerou dentro e fora do Brasil, afirmando ainda: "Nunca entraria num Governo que adotasse políticas de discriminação".

Moro rejeitou ainda as críticas de populismo contra Jair Bolsonaro, com o argumento de que o eixo da campanha eleitoral deste último para as eleições de outubro passado, nomeadamente a luta contra a corrupção e crime, "não é populismo", mas sim algo que a sociedade brasileira exige.