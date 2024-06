“Lamento a perda de Chude Mondlane, que era filha de Eduardo Mondlane, estava doente, tentámos fazer o máximo para apoiar, mas ela não resistiu”, disse Nyusi, falando durante um encontro com representantes dos funcionários do aparelho do Estado.

O chefe de Estado moçambicano manifestou solidariedade com a família Mondlane.

Chude Mondlane, 66 anos, era uma dos três filhos de Eduardo Mondlane e da norte-americana Janet Mondlane.

Eduardo Mondlane foi assassinado em 3 de fevereiro de 1969, ao abrir um livro armadilhado com uma bomba, em Dar es Salaam, onde a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) tinha a sua sede, durante a luta armada contra o regime colonial português.