Antigo deputado pelo Partido Socialista, secretário de Estado da Administração Escolar no governo de Mário Soares e teve cargos dirigentes em vários bancos, entre os quais a Caixa Geral de Depósitos.

Em 2002, Almerindo Marques foi nomeado pelo governo de Durão Barroso para presidente da RTP.

Já em 2007, a convite do governo de José Sócrates, assumiu a presidência da Estradas de Portugal - de onde se demitiu quatro anos depois alegando incompatibilidades com a gestão do executivo.

Nos últimos anos, foi administrador da empresa de construção Opway.