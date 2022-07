A saúde de An An deteriorou-se nas últimas semanas, com uma redução na atividade física e no apetite, tendo sido eutanasiado esta quinta-feira de manhã, refere um comunicado do parque de diversões e zoológico Ocean Park citado pela AFP.

O parque disse que a idade de 35 anos num panda gigante é equivalente a 105 anos num humano e que "a difícil decisão" de abatê-lo foi tomada por razões de bem-estar após a consulta de vários especialistas chineses.

Nascido na selva da província de Sichuan, na China continental, An An fazia parte de um par de pandas oferecido a Hong Kong por Pequim para comemorar o segundo aniversário da transferência da cidade por parte do Reino Unido em 1999. Ele e a sua companheira Jia Jia passaram o resto das suas vidas no Ocean Park.

Quando faleceu, em 2016, Jia Jia, com 38 anos, detinha o título do Guinness World Records como panda mais velho e panda mais velho em cativeiro.

Após a morte de Jia Jia, An An levou uma vida bastante solitária - em 2021 celebrou o 35º aniversário sozinho com um bolo de frutas e bambu Haagen-Dazs, cercado por vários cartões de aniversário feitos à mão pela equipa do parque.