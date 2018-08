A cantora norte-americana foi diagnosticada com cancro em 2010 e cantou pela última vez em novembro do de 2017, para a Elton John AIDS Foundation, tendo feito o seu último concerto em Filadéflia, no Estado da Pensilvânia, em agosto do mesmo ano.

Aretha Franklin, autora de canções como "Respect" e "I Say a Little Prayer", faleceu hoje, aos 76 anos. A informação foi avançada à Associated Press pelo seu agente. A cantora norte-americana faleceu na casa, em Detroit.

A cantora ganhou 18 prémios Grammy, os mais prestigiados prémios musicais, tendo sido a primeira mulher a ser admitida no "Rock and Roll Hall of Fame", o panteão americano do rock, em 1987.

Além de "Respect", o seu poderoso cover da música de Otis Redding, que se tornou o seu cartão de visita, Franklin teve dezenas de singles no Top 40, de acordo com o Rock and Roll Hall of Fame. Os seus principais hits incluem "You make me feel like a natural woman", "Day Dreaming", "Jump to It", "Freeway of Love" ou "A Rose Is Still A Rose".

O seu estilo influenciou divas da pop como Mariah Carey, Whitney Houston, Alicia Keys, Beyoncé, Mary J. Blige e Amy Winehouse.

Em 2005, Aretha Franklin recebeu do então Presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, a Medalha da Liberdade, o mais alto galardão para um civil nos Estados Unidos.

Em janeiro de 2009, cantou na posse do presidente Barack Obama, o primeiro presidente afro-americano na história dos Estados Unidos, depois de cantar para a posse do ex-presidente democrata Bill Clinton, em 1993.