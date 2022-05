As causas da morte não foram adiantadas, até ao momento.

Fred Ward participou em filmes como “Henry e June”, assumindo o papel do escritor Henry Miller, ao lado de Maria de Medeiros, “Os Eleitos”, no qual desempenhou o papel de Gus Grissom, um dos primeiros astronautas dos projetos Mercury e Apollo, “Palpitações” e “O Jogador".

O ator começou a atuar no início dos anos de 1970, depois de ter estado três anos na Força Aérea dos Estados Unidos.

Os seus primeiros desempenhos vêm da televisão, destacando-se a série documental "Cartesius", de Roberto Rossellini, inspirada na vida do filósofo René Descartes, onde teve uma aparição fugaz, e de produções como "Corações do Oeste" e "Duelo no Escuro".

Com papeis de destaque em “Short Cuts - Os Americanos”, “Remo Williams: The Adventure Begins” e “Miami Blues”, Fred Ward também trabalhou como cozinheiro, pugilista e lenhador no estado norte-americano do Alasca.

O seu primeiro grande papel aconteceu ao lado de Clint Eastwood, no filme “Os Fugitivos de Alcatraz”, de Don Siegel, em 1979, John Anglim, um dos evadidos que mais tarde se afirmou ter sobrevivido à fuga.