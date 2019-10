Avelino Ferreira Torres, que liderou a autarquia, de 1983 até 2005, sempre eleito pelo CDS, era natural de Rebordelo, Amarante, e, segundo a mesma fonte, encontrava-se acamado há alguns meses, na sua residência, na localidade de Tuías, Marco de Canaveses, distrito do Porto.

A informação foi divulgada através do Facebook da Junta de Freguesia do Marco.

O antigo presidente da Câmara de Marco de Canaveses conduziu a autarquia durante 22 anos, sempre pelo CDS, partido cuja concelhia também chegou a liderar.

Foi eleito pela primeira vez em 1983 e presidiu aos destinos do concelho até 2005, com sucessivas maiorias absolutas, sendo à data o último presidente do CDS no distrito do Porto.

Em 2005, Torres deixou a autarquia de Marco de Canaveses para se candidatar, como independente, à presidência da Câmara de Amarante, concelho de onde era natural, precisamente da freguesia rural de Rebordelo.