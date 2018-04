Morreu aos 92 anos a ex-primeira-dama americana Barbara Bush.

A notícia tinha sido divulgada no início da semana: a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Barbara Bush, mulher do presidente George Bush pai e mãe do presidente George Bush filho, estava com a "saúde debilitada" e após ter sido internada múltiplas vezes, tinha decidido "não procurar tratamento médico adicional". A situação clínica da ex-primeira dama agravou-se nas últimas horas e a sua morte foi comunicada pela família.

"Uma ex-primeira-dama dos Estados Unidos da América e incansável defensora da alfabetização familiar, Barbara Bush, faleceu na terça-feira, 17 de abril de 2018, aos 92 anos", informou o comunicado emitido pelo gabinete do viúvo de Barbara, George H.W. Bush, com quem ela foi casada por 73 anos.

Há três dias tinha sido divulgada a informação sobre a sua decisão de não procurar mais tratamentos médicos sem detalhar o seu estado de saúde. Sabia-se, porém, que Barbara Bush tinha sido hospitalizada devido a uma bronquite em janeiro de 2017. Em 2009, fez uma cirurgia cardíaca e no ano passado foi operada a uma úlcera. Também em 2017, recebeu tratamento para um problema na tiroide conhecido como "doença de Graves". "Ela está cercada por uma família que adora, e agradece as muitas mensagens gentis, especialmente as orações que está a receber", assinalava o comunicado do gabinete do ex-presidente George H.W. Bush, a 15 de abril.