João Alexandre, conhecido no surf português como Dapin, primeiro surfista português de nível internacional, morreu esta segunda-feira aos 55 anos, anunciou a Federação Portuguesa de Surf, através das redes sociais.

Dapin foi vice-campeão europeu em 1991 e muito jovem mudou-se para a Austrália, país onde se tornou profissional de surf. Fez carreira no Circuito europeu (EPSA) e entrou, a partir de 1992, no Circuito de Qualificação (QS), a segunda divisão do Tour Mundial, então criada pela ASP, hoje Liga Mundial de Surf (WSL).

João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf (FPS) recordou um dos surfista que viria a marcar uma geração, onde se inclui Rodrigo Herédia e Marcos Anastásio. “O antigo vice-campeão europeu, correu ondas competitivamente até na Austrália, grande demais para um surf português que era, na altura, demasiado pequeno para ele”, disse.

"Dapin foi e será sempre uma referência fundamental no surf nacional, alguém que elevava a fasquia, que obrigou tantos surfistas a serem melhores só para tentar chegar ao nível dele", escreveu, relembrando que o encontrava, nos tempos mais recentes, em Carcavelos, praia onde se localiza a sede da FPS.

Retirado há muitos anos da competição, João Alexandre Dapin participou em 2018 no Azores Airlines World Masters Championship, na Praia de Santa Bárbara, São Miguel, Açores, evento que juntou muitas das lendas do surf mundial dos anos 80 e 90 do século passado.