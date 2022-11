O general, atual chefe de Estado Maior adjunto para a Área Operacional de Desenvolvimento das Forças Armadas Angolanas, estava internado no Hospital Militar Central.

O dirigente militar, cujo nome de guerra significa em língua umbundu pequeno morteiro, foi especialistas de artilharia terrestre na extinta FALA, braço militar da UNITA e um dos co-signatários dos acordos de paz para Angola, rubricados a 04 de abril de 2002, entre o Governo suportado pelo MPLA e a UNITA, ao lado do general Armando da Cruz Neto, então chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas (FAA).

A morte em combate do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, a 22 de fevereiro de 2022, determinou o fim das hostilidades no país, permitindo a assinatura do Memorando de Entendimento do Luena (Moxico), complementar ao Protocolo de Lusaca, de 1994.

Abreu Muhengo Ukwachitembo “Kamorteiro”, que nasceu em 1959, na província do Bié, era por altura da morte de Jonas Savimbi, o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Libertação de Angola (FALA) da UNITA

Após a assinatura do Memorando de Entendimento Complementar ao Protocolo de Lusaka, em Luanda, já enquadrado nas Forças Armadas Angolanas, com cargo de chefia, dedicou-se a terminar a sua formação académica em História