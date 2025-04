Morreu antigo ministro do PS João Cravinho. Tinha 88 anos

Engenheiro civil, militante do Partido Socialista, foi Ministro da Indústria e Tecnologia do IV Governo Provisório, liderado por Vasco Gonçalves, em 1975. Ocupou ainda o cargo de Ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território no Governo de António Guterres.

O histórico socialista, João Cravinho morreu "tranquilamente em casa", segundo fonte da família disse à RTP. O seu filho, João Gomes Cravinho, foi ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros em executivos liderados por António Costa.

A Assembleia da República já assinalou a morte do ex-ministro com um minuto de silêncio, após o presidente do parlamento ter destacado os “inúmeros cargos de relevo” que exerceu e os “serviços relevantes” prestados ao país.

Foi “membro de vários Governos e nosso colega aqui na Assembleia da República. Prestou serviços relevantes ao país e eu não queria deixar de assinalar, e penso que o posso fazer em nome da câmara, o nosso testemunho de muito respeito e os nossos sentimentos à família e ao PS, em particular”, disse.