O antigo vice-primeiro-ministro britânico e figura central do movimento New Labour morreu aos 86 anos, refere o The Guardian. A notícia foi divulgada pela família, que anunciou que John Prescott morreu pacificamente numa casa de repouso.

A mulher de Prescott, Pauline, e os filhos Johnathan e David disseram que morreu “rodeado pelo amor da sua família e pela música jazz de Marian Montgomery” e que representar o povo de Hull tinha sido “a sua maior honra”.

“John passou a vida a tentar melhorar a vida dos outros, a lutar pela justiça social e a proteger o ambiente, desde o tempo em que era empregado de mesa nos navios de cruzeiro até se tornar o vice-primeiro-ministro britânico mais antigo”, referiram.

Filho de um sinaleiro ferroviário, nasceu em Prestatyn, no País de Gales, em 1938, e abandonou a escola aos 15 anos para trabalhar como cozinheiro estagiário e depois como comissário de bordo na Cunard Line, antes de entrar para a política.

Tony Blair e Gordon Brown já prestaram homenagem ao ex-vice-primeiro-ministro britânico.

“Era uma das pessoas mais talentosas que encontrei na política”, disse Blair ao programa Today da BBC Radio 4. “Um dos mais empenhados e leais e, sem dúvida, o mais invulgar... Não havia regras que ele cumprisse.”

Prescott foi vice-primeiro-ministro durante mais de uma década no governo de Blair e era visto como um guardião dos valores tradicionais do Partido Trabalhista.

Brown descreveu Prescott como um “titã” e um “cavalheiro” e afirmou que “apesar de uma imagem exteriormente enganadora de dureza intransigente, era generoso, acreditando no que há de bom em toda a gente”.

“John Lennon disse que o herói da classe trabalhadora é uma coisa difícil de ser, mas penso que John [Prescott] ficaria muito bem se fosse recordado dessa forma. Ele queria as coisas boas da vida para toda a gente e não apenas para si próprio. E mostrou que a Grã-Bretanha pode ser um país onde, se trabalharmos arduamente, podemos atingir o nosso potencial”, afirmou.

De recordar que John Prescott atuou como mediador na relação frequentemente turbulenta entre Blair e Brown e supervisionou a política governamental em matéria de ambiente, transportes e regiões, ajudando a negociar o protocolo internacional de Quioto sobre as alterações climáticas.

Prescott deixou de ser membro da Câmara dos Lordes em julho, depois de ter desenvolvido dificuldades de saúde. Falou apenas uma vez na câmara desde que teve um derrame em 2019 e não votou desde fevereiro de 2023.