Morreu José Duarte, grande figura do jazz português e autor do programa mais antigo da rádio portuguesa, com 84 anos. A notícia foi confirmada ao jornal Expresso pela família.

Emitido desde 21 de fevereiro de 1966, Cinco Minutos de Jazz é o programa de rádio há mais tempo no ar em Portugal.

O programa começou na Rádio Renascença em 1966. José Duarte tinha então 28 anos e antes tinha passado pela Rádio Universidade, em Lisboa, onde conduzia o programa "O jazz, esse desconhecido".

Em 1975, logo a seguir à Revolução de Abril, "Cinco minutos de jazz" sofreu uma interrupção, tendo sido recuperado em 1984 para a Rádio Comercial e transferido em 1993 para a grelha de programação da Antena 1, onde se mantém até hoje.

Considerado o mais antigo programa da rádio portuguesa, "Cinco minutos de jazz" dedica-se, em cada emissão, a uma música da história do jazz, abrangendo diferentes estilos e décadas.

Ao longo de mais de meio século, José Duarte divulgou o género musical em Portugal, numa carreira ao serviço da música.

*Com Lusa

(Artigo atualizado às 9:54)