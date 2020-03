José Oliveira e Costa, que morreu com 84 anos, foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do governo PSD liderado por Cavaco Silva e fundador do grupo SLN/BPN.

No âmbito de atos praticados neste grupo, foi condenado a 15 anos de prisão por falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada, burla qualificada, branqueamento de capitais e abuso de confiança.

Em novembro do ano passado, o ex-banqueiro, inicialmente condenado a 14 anos de prisão, viu agravada a pena em mais um ano de cadeia por abuso de confiança, depois de o tribunal se ter esquecido de fixar a pena.

O funeral realiza-se na quinta-feira pelas 16:15, na Basílica da Estrela, em Lisboa, de acordo com a informação disponível na página da Servilusa na internet.

A notícia foi inicialmente avançada pela Visão, que refere que Oliveira e Costa morreu na segunda-feira.

Licenciado em Economia na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Oliveira e Costa trabalhou nas empresas Bóia & Irmão e Companhia Portuguesa de Celulose, antes de concorrer para o Banco de Portugal, onde exerceu funções até 1991.

Em paralelo, o ex-banqueiro manteve uma vida política ativa enquanto militante do PSD, sendo eleito presidente da Comissão Política Distrital de Aveiro e deputado na Assembleia da República pelos sociais democratas.

À sua chegada ao Parlamento, em 1987, Oliveira e Costa não chegou a assumir funções, sendo nomeado Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no governo de Cavaco Silva, respondendo a Miguel Cadilhe que era o Ministro das Finanças desse executivo.

A saída do Governo, em 1991, foi sucedida com uma passagem no Banco Europeu de Investimentos, seguindo-se a presidênciado Conselho de Administração do Finibanco em 1994.

Quatro anos depois, Oliveira e Costa ingressou no BPN, assumindo o cargo de presidente.