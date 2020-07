No início deste ano, Yamamoto tinha anunciado ter sido diagnosticado com leucemia mieloide aguda. Segundo avança o jornal The Japan Times, o estilista morreu na passada terça-feira, tendo já sido realizado um funeral onde compareceu a família e amigos próximos.

Nascido em Yokohama, Yamamoto ficou conhecido por criar roupas ousadas que desafiavam as normas de género e que apresentavam cores vivas.

O seu desfile internacional de estreia realizou-se em Londres em 1971, tornando-se o primeiro estilista japonês a fazê-lo na cidade inglesa. Entre 1972 e 1992, Yamamoto esteve presente em Tóquio, Nova Iorque e Paris, mas foi esse primeiro desfile que semeou as sementes da sua fama, já que foi aí que não só obteve reconhecimento internacional, como foi onde conheceu figuras como Elton John, Stevie Wonder e David Bowie.

Foi com o cantor inglês com quem firmou uma colaboração proveitosa, tendo produzido para Bowie uma série de roupas que o artista usou para o seu alter-ego, Ziggy Stardust.

"Achei impressionante o interesse e a estética de David em transcender as fronteiras de género", disse Yamamoto ao portal The Cut em 2018.

Os desenhos de Yamamoto incorporavam elementos da cultura japonesa, e uma vez vestiu Bowie com uma capa coberta de caracteres kanji usados no idioma japonês.

"Deixou este mundo em paz, cercado pelos seus entes queridos", disse a atriz Mirai Yamamoto, filha do estilista, no Instagram. "Para mim, o meu pai não era apenas a alma elétrica e energética que o mundo conhecia, mas alguém que era gentil, bondoso e amoroso", afirmou.