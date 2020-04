Clinton negou, sob juramento, ter tido relações sexuais com sua estagiária, mas o procurador usou as informações dadas por Tripp para acusar o presidente de perjúrio, crime de mentir diante de um tribunal. A investigação levou Bill Clinton a um julgamento de impeachment no Senado, mas o presidente acabou por ser absolvido em 1999.

Tripp acabou por declarar que agiu por "patriotismo", mas foi retratada como falsa e traidora pela opinião pública.

Poucas horas antes do anúncio de sua morte, Monica Lewinsky fez uma publicação no Twitter: "Independentemente do passado, depois de saber que Linda Tripp está gravemente doente, espero que recupere. Não consigo imaginar o quão difícil isto está a ser para a sua família".

no matter the past, upon hearing that linda tripp is very seriously ill, i hope for her recovery. i can’t imagine how difficult this is for her family.

