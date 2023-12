A mãe do menino de sete anos que morreu, no dia 11 de dezembro, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), com sintomas de intoxicação, também não resistiu, falecendo esta segunda-feira, de acordo com um comunicado do hospital citado pelo Diário de Coimbra.

Margarida Faria, de 49 anos, que desde o dia 9 estava em estado crítico, com “prognóstico clínico muito reservado”, faleceu hoje, diz o meio local.

Em nota enviada à agência Lusa, o CHUC frisou que a mulher, que se encontrava internada no Serviço de Medicina Intensiva, morreu pelas 16h00 de hoje.

Recorde-se que na altura a mãe era o único membro da família que tal como o filho tinha contraído a doença no seu estado mais grave. O pai da criança, de 44 anos, e um irmão mais velho, de 12 anos, tiveram alta e ficaram sob vigilância no dia em que a criança mais nova morreu.

A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) confirmou a intoxicação dos quatro elementos da família residente em Coimbra e anunciou, em comunicado, uma investigação para apurar as causas da intoxicação.