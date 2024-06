Numa nota pública, o executivo deste município do norte do distrito de Leiria, liderado por António Lopes, manifestou "enorme pesar" pela morte do engenheiro e antigo presidente da Câmara.

"A autarquia endereça as condolências à família enlutada e declara, a partir de hoje, três dias de luto municipal", adiantou.

Mário Coelho Fernandes "exerceu funções como presidente de Câmara" em dois momentos, primeiro de 1977 a 1979, eleito pelo PPD/PSD, e depois entre 1994 e 1997, pelo PS.

"Foi no concelho de Pedrógão Grande que Mário Coelho Fernandes dedicou os melhores anos da sua vida política local, tendo contribuído de uma forma decisiva e resiliente para o desenvolvimento do concelho", salientou a Câmara Municipal.