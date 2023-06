O ator norte-americano Alan Arkin, com uma carreira de quase sete décadas no mundo do cinema, morreu esta sexta-feira, aos 89 anos.

Alan Arkin, ator norte-americano com uma carreira de quase sete décadas, morreu esta sexta-feira, aos 89 anos, segundo confirmado pela família à revista norte-americana People, e reportado pela Renascença. O ator venceu um Óscar para melhor ator secundário em 2006, pela participação no filme "Little Miss Sunshine" ("Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos", em português). Um dos seus trabalhos mais recentes foi no filme "The Kominsky Method" ("O Método Kominsky", em português), da Netflix. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram