O Gabinete do Xerife de Santa Fé informou o canal britânico Sky News: "Não acreditamos que crime tenha sido um fator nas mortes, mas a causa exata da morte não foi determinada neste momento".

O casal terá morrido juntamente com o cão.

Como ajudar alguém em risco? A comunidade pode ter um papel relevante na prevenção do suicídio. É importante ter a consciência de que a maior parte das pessoas que se suicidaram avisaram antes e que, portanto, nunca deveremos menorizar um aviso de suicídio. Todas as pessoas que tenham ideias de suicídio devem procurar apoio imediato e a família deve lutar por esse apoio. Recorde-se a necessidade de tratar a depressão, que é uma doença e não um estado de espírito — e é tratável. Existe uma urgência de psiquiatria com atendimento imediato em muitos locais e que em todos os distritos há um serviço de psiquiatria com consultas. Caso tenha pensamentos suicidas ou conheça alguém que revela sinais de alarme, fale com o médico assistente. Se sentir que os impulsos estão fora de controlo, ligue 112. Outros contactos: SOS Voz Amiga

Lisboa (atendimento das 16 às 24h) 21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60 SOS Telefone Amigo

Coimbra

239 72 10 10 SOS Estudante

Coimbra

808 200 204 Escutar - Voz de Apoio

Gaia

22 550 60 70 Telefone da Amizade

Porto

22 832 35 35 A Nossa Âncora

Sintra

219 105 750

219 105 755 Departamento de Psiquiatria de Braga

Braga

253 676 055 Brochura do INEM

Ler aqui.

Hackman, 95 anos, ganhou um Óscar pelo papel principal em 'The French Connection', um filme de ação de 1971 de William Friedkin, e novamente como melhor ator secundário no filme de Clint Eastwood de 1992, 'Unforgiven'.

Era também conhecido por interpretar Lex Luthor nos filmes do 'Super-homem' no final dos anos 1970 e 1980, assim como em 'The Conversation' e 'Mississippi Burning'.

A esposa Betsy Arakawa, de 63 anos, era pianista clássica. Estavam casados há 34 anos.

Qual o legado de Hackman?

Considerado um dos grandes nomes do cinema na última parte do século XX, Hackman era sobretudo conhecido pelo sentido de humor. Interpretou os mais diversos papéis, de pobre a executivo. Chegou a interpretar o presidente dos Estados Unidos, embora um homicida, em 'Absolute Power' de 1997 e um ex-presidente em 'Welcome to Mooseport', em 2004.

Depois de anos no palco e na televisão, Hackman interpretou o irmão mais velho de Clyde Barrow no filme de 1967 'Bonnie and Clyde', que lhe rendeu a sua primeira indicação ao Óscar como ator secundário. De seguida, interpretou o filho tímido de Melvyn Douglas em 'I Never Sang for My Father' e recebeu uma segunda indicação para Óscar.

Apesar disso, o papel como Jimmy 'Popeye' Doyle, o polícia desonesto, fez com que chegasse a vencedor do Óscar de melhor filme com 'The French Connection' e definiu-o como um dos grandes atores do cinema americano. A sua atuação neste suspense de 1971 rendeu-lhe um Óscar de melhor ator.

Nos anos seguintes, Hackman acabou em filmes não tão populares como 'March or Die', 'Banning' e 'Bat 21'.

Esteve também em filmes como 'The French Connection II', 'The Firm' e 'The Poseidon Adventure'.

Fez também de jornalista na revolução centro-americana em 'Under Fire', de Roger Spottiswoode e esteve em 'Night Moves' de Arthur Penn. Foi ainda Lex Luthor em filmes 'Super-homem'. Além disso, foi o irónico agente do FBI em 'Mississippi Burning', o que lhe rendeu a quarta indicação ao Óscar e a segunda por um papel principal.

No grande ecrã esteve ainda ao lado de Meryl Streep em 'Postcards From the Edge' e Tom Cruise em 'The Firm'.

Em 1993, ganhou um segundo Óscar pela atuação como um xerife cruel em 'Unforgiven', de Clint Eastwood, outro vencedor do Óscar de melhor filme.

Em 1990, teve uma série de problemas cardíacos, mas continuou sempre a trabalhar. Em 1992, esteve na Broadway, após uma ausência de décadas, em 'Death and the Maiden', de Ariel Dorfman.

O ator nasceu em an Bernardino, na Califórnia e tinha o nome completo Eugene Alden Hackman. Embora tenha crescido em Danville, Illinois, aos 16 anos, mentiu sobre a sua idade e juntou-se ao Corpo de Fuzileiros Navais, como conta a revista Variety. Foi destacado para Xangai, Havai e Japão. No exército, serviu como DJ e apresentador de notícias para a estação de rádio da sua unidade, apesar da fobia que tinha de microfones.

Depois do exército, estudou jornalismo brevemente na U. de Illinois e depois mudou-se para Nova Iorque para estudar técnicas de rádio. Depois de trabalhar em várias estações de rádio, foi para a Califórnia, onde estudou teatro no Pasadena Playhouse. A sua primeira produção foi 'The Curious Miss Caraway'.

Regressa a Nova Iorque em 1956 e teve uma variedade de empregos enquanto trabalhava no teatro de verão e estudava com George Morrison. Na Broadway, estrelou em 'Children From Their Games' de Irwin Shaw, em 1963, uma peça que lhe rendeu o prémio Clarence Derwent como ator jovem mais promissor.

No cinema, começa com um pequeno papel em 'Lilith', de 1964.

Hackman escreveu três romances com o arqueólogo submarino Daniel Lenihan: 'Wake of the Perdido Star' (1999), 'Justice for None' (2004) e 'Escape From Andersonville' (2008). 'Payback at Morning Peak', em 2011, escreveu sozinho.

Hackman teve ainda três filhos, Christopher, Elizabeth e Leslie.