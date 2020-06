A notícia foi dada no noticiário das 11:00 na TVI24 e confirmada ao SAPO24 por fonte oficial da TVI. O canal não revelou a causa de morte do ator, dizendo apenas que foi "de forma inesperada".

Já na notícia publicada no seu website, o canal informa de que o corpo do ator foi encontrado este sábado de manhã na praia do Abano, no Guincho, concelho de Cascais.

No website da Proteção Civil está registado que as autoridades responderam a um alerta dado às 8:36 na praia do Abano, tendo mobilizado 29 operacionais, apoiados por nove meios terrestres.

Segundo fonte da Autoridade Marítima, para o local foram dirigidos o piquete da Polícia Marítima, meios da estação de salva-vidas de Cascais, a que se juntaram posteriormente os bombeiros e GNR de Alcabideche, PSP de Cascais e ainda um helicóptero da Força Aérea, que sobrevoou a praia às 10:10.

O corpo foi encontrado às 10:20 por elementos de uma lancha salva-vidas.

Segundo a mesma fonte, pessoas próximas do ator manifestaram de manhã, cerca das 08:20, à PSP a sua preocupação pela ausência de Pedro Lima, por causa de uma carta deixada por este

No início, adiantou a fonte, foi encontrado a viatura de Pedro Lima, com os seus pertences, numa falésia, junto à praia, e depois foi descoberto o corpo do ator junto ao mar.

Foi chamada uma ambulância do INEM, que recolheu o corpo do ator, tendo a Polícia Judiciária (PJ) sido deslocada para o local para tratar do expediente processual, que será enviado para o Ministério Público, explicou a fonte à Lusa.

Tendo representado em várias telenovelas do canal, Pedro Lima fazia neste momento parte do elenco da novela da TVI "Amar Demais", que tinha recomeçado recentemente as gravações.