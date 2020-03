Ator e compositor de êxitos como “The Gambler”, “Lucille”, “Lady” ou “Islands in the Stream”, Kenny Rogers morreu na sua casa, em Sandy Springs, Geórgia, segundo a Associated Press.

O músico estava sujeito a cuidados hospitalares e morreu de causas naturais, acrescentou a mesma fonte, citando um comunicado por parte dos representantes do artista.

"Kenny Rogers deixou uma marca indelével na história da música americana. As suas músicas encantaram melómanos e tocaram as vidas de milhões pelo mundo", refere a nota.

O seu funeral deverá ocorrer numa cerimónia privada, dadas as medidas de segurança impostas devido à pandemia do Covid-19.

Figura maior da country durante os anos 70 e 80, Kenny Rogers teve 24 músicas a chegar ao topo das tabelas, sendo que no seu percurso chegou a vencer três prémios Grammy e ser integrado no Country Music Hall of Fame, em 2013.

A enorme popularidade das suas canções levou-o também a ingressar numa carreira de ator, participando em vários filmes feitos para televisão.

Ao longo de vários anos, o artista atuou em dueto com Dolly Parton, com quem percorreu vários países em digressão. Com uma carreira de mais de 60 anos, Rogers apenas retirou-se dos palcos em 2017, quando já tinha 79 anos.

Segundo o jornal britânico The Guardian, a Country Music Association já se pronunciou, dizendo que o cantor "deixou para sempre uma marca na história da música country".