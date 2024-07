Newhart faleceu na sua residência em Los Angeles após uma série de problemas de saúde, informou o seu agente Jerry Digney, em comunicado.

Contabilista antes de tornar-se ator de comédia, em 1960 ganhou dois prémios Grammy de melhor álbum e melhor artista revelação por "The Button-Down Mind of Bob Newhart", o primeiro álbum de comédia da indústria musical a alcançar o primeiro lugar nas paradas de vendas. A gravação faz parte do acervo da Biblioteca do Congresso.

Depois, o ator lançou o seu espetáculo "The Bob Newhart Show" na emissora NBC, e uma série homónima nos anos 1970 na qual interpretou um psicólogo de Chicago, que o catapultou para o Olimpo dos ícones da televisão norte-americana.

Na sequência do sucesso televisivo, aventurou-se no cinema em filmes como "Artigo 22", em 1970, "In & Out", de 1997, e "Elf - O Falso Duende", de 2003.

Em 2010, interpretou o papel de Arthur Jeffries, o professor Proton, na sitcom "A Teoria do Big Bang" na emissora CBS, uma das mais vistas em todo o mundo. O seu papel como o professor Proton rendeu-lhe um prémio Emmy em 2013. Em 2002, recebeu um dos mais prestigiados prémios do humor nos EUA, o Prémio Mark Twain de Humor Americano.