Joe Jackson morreu aos 89 anos, na sequência de um cancro terminal.

Segundo relato de uma pessoa próxima da família à Associated Press, Joe Jackson morreu esta quarta-feira, aos 89 anos. A fonte falou sob condição de anonimato, por não ter permissão para discutir o assunto publicamente.

Joe Jackson estava internado desde início de junho num hospital em Las Vegas. Jackson lutou contra a doença e recentemente os médicos disseram à família que o cancro não podia ser tratado.

A notícia foi inicialmente avançada pelo TMZ.

Jackson, de 89 anos, sofria de várias doenças nos últimos anos, incluindo demência, derrames e pelo menos um ataque cardíaco. A saúde do pai de Michael Jackson começou a ficar mais fragilizada em 2015, altura em que sofreu um enfarte e três ataques cardíacos, tendo depois implantado um pacemaker.

A 24 de junho, Joe Jackson publicou na sua conta na rede social Twitter uma fotografia que anunciava a sua condição frágil.

"Eu vi mais pores do sol do que aqueles que me resta ver. O sol nasce quando chega a hora e, quer gostes ou não, o sol põe-se quando chega a hora", escreveu o empresário norte-americano.