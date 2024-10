“Clésio Ricardo era presidente da Junta de Freguesia de Sagres desde 09 de outubro de 2021, cargo que exerceu com enorme empenho, disponibilidade e dedicação à Freguesia e à sua população durante o exercício das suas funções autárquicas”, pode ler-se na mensagem de pesar publicada no ‘site’ da Câmara Municipal de Vila do Bispo.

Treinador do Clube Recreativo Infante de Sagres, Clésio Ricardo “morreu depois de sofrer um ataque cardíaco durante um jogo de veteranos”, referiu a Federação Portuguesa de Futebol, numa nota de pesar publicada ‘online’, na qual lembrou que Ricardo tinha ficado paraplégico em 2011 e “recuperou a motivação no futebol, orientando há várias temporadas os escalões de formação do CR Infante de Sagres”.

Na página de Facebook da Junta de Freguesia foi publicada uma mensagem de despedida do presidente da autarquia: “Até sempre, grande Clésio”.

Eleito pelo movimento independente Somos Pelo Concelho – Vila do Bispo para a junta de freguesia, onde antes já tinha sido secretário, foi recordado por essa força política como “um homem [cuja] força de quebrar barreiras e vencer obstáculos será para sempre recordada”.

“Deixa-nos um legado imenso e inesquecível, como autarca, como dirigente associativo, como treinador de futebol, como amigo, como pessoa”, acrescentou o movimento, numa mensagem publicada na rede social Facebook.