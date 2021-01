A notícia é avançada pela Rolling Stone, que notícia que o músico morreu de causas naturais. O óbito foi confirmado pelo Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia.

O produtor e criador da famosa técnica de gravação "Wall of Sound", cumpria sentença pela morte, em 2003, da atriz Lana Clarksonpor.

A acusação retratou Spector, preso desde 2009, como um sádico misógino com um história de três décadas "a jogar à roleta russa com as vidas das mulheres" quando estava embriagado.

Phil Spector, trabalhou na década de 60 com várias das maiores estrelas do rock e do pop, tendo sido um dos responsáveis por sucessos dos Beatles, de Tina Turner, dos The Righteous Brothers, The Ronettes e The Ramones, entre outros.