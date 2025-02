É ainda hoje o homem com mais anos e mais títulos à frente de um só clube, um recorde de 42 anos e então 69 títulos. Mais que os títulos também, recolheu além-fronteiras enorme prestígio junto do universo do futebol.

Pinto da Costa lutava contra um tumor na próstata e foi esta a doença que o levou novamente ao hospital para realizar tratamentos.

Esteve no FC Porto de 23 abril de 1982 a 7 de maio de 2024. Foi ainda presidente da Liga entre 1995 e 1996.