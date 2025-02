Os portistas estão de luto por Raul Peixoto, o associado número 351 do FC Porto. Lamentam a perda de uma personalidade "histórica" do clube e dirigem as condolências à família e amigos.

Começou o seu percurso no clube por jogar nas equipas jovens de andebol e de futebol em plena década de 60. E foi ao lado de Pinto da Costa que, em 1982 até 1996, iniciou a carreira como dirigente, afirmando-se como um portista ferrenho desde infância.

Vice-presidente na era Pinto da Costa, liderou o futebol de formação portista até 1996, e ficou para sempre relacionado com os nomes Jorge Costa, Sérgio Conceição d Fernando Couto, que encontrou e lançou no mundo do futebol.

"Sentado ao lado de José Maria Pedroto no banco das Antas, Raul Peixoto juntou a sabedoria do Mestre aos ensinamentos que lhe foram transmitidos por treinadores da formação tão reputados como Artur Baeta, António Feliciano, Custódio Pinto ou Costa Soares", escreve o FC Porto, "utilizando esse conhecimento para descobrir talentos como Fernando Couto, Rui Filipe, Jorge Costa, Jorge Couto ou Sérgio Conceição".

Nas quase sete décadas de dedicação ao clube, conquistou 28 títulos como vice-presidente e em 1989 recebeu o Dragão de Ouro como dirigente do ano, juntamente com Reinaldo Teles, e a Roseta de Ouro, em 1992. Fez ainda parte do Conselho Superior do F. C. Porto.

Além disso, foi o delegado número um da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e ocupou o cargo de diretor desportivo do FC Penafiel.