O texano morreu depois de uma batalha de vários meses contra a leucemia, de acordo com New York Times, que cita um porta-voz da família.

O desempenho impressionante de Perot como candidato independente na corrida presidencial de 1992 ajudou a selar a vitória do democrata Bill Clinton sobre George H.W. Bush.

Perot, um indivíduo idiossincrático e exuberante, segundo a BBC, foi pioneiro na indústria de dados informáticos e fundou a sua própria empresa em 1962, a Electronic Data Systems (EDS).

Mais conhecido por ter corrido às eleições presidenciais de 1992, Perot correu novamente à presidência quatro anos mais tarde, em 1996, após criar o Partido Reformista.

No início do ano havia sido diagnosticado com leucemia.