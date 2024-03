Em 2023, de acordo com dados da GNR relativos à sua área de responsabilidade, registaram-se de 7.320 acidentes de viação que envolveram veículos de duas rodas, dos quais resultaram 127 mortos, 688 feridos graves e 5.632 feridos ligeiros.

Em comunicado, a GNR indica que a operação, que arranca na sexta-feira e termina no domingo, visa garantir a segurança do evento, que se realiza nas mesmas datas, e prevenir a sinistralidade rodoviária, com especial incidência nos distritos de Aveiro, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa Porto, Santarém Setúbal e Faro.

A GNR alerta que na sequência do evento Moto GP Portugal, que se realiza no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, prevê-se um aumento significativo do volume de tráfego de motociclos nas principais vias de acesso ao Algarve.

“A Guarda realiza a operação de segurança e de reforço do patrulhamento rodoviário intensivo ao evento Moto GP com o objetivo de manter a ordem e a tranquilidade pública, assegurar a fluidez de tráfego nos acessos e garantir a segurança do evento”, é referido na nota.

A GNR vai também reforçar junto dos condutores, em especial dos veículos de duas rodas a motor, mensagens de prevenção, alertando para as regras de segurança, nomeadamente o uso de capacete devidamente ajustado e de outros equipamentos de proteção como luvas, botas e blusão com proteções.

As iniciativas de sensibilização vão ser desenvolvidas em algumas áreas de serviço de norte a sul do país e nas imediações do Autódromo Internacional do Algarve.

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que vai ser disputado entre sexta-feira e domingo, vai ser a segunda de 21 provas do Campeonato do Mundo.

Este é um dos campeonatos que integra o Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade, cuja segunda de 21 etapas se realiza em Portugal, e que integra ainda as competições de Moto3, Moto2 e MotoGP, esta considerada a categoria rainha.

A primeira prova decorreu há duas semanas, no Qatar, e mostrou que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), bicampeão em título, e o espanhol Jorge Martin (Ducati), vice-campeão, continuam a ser os principais favoritos às vitórias.

O piloto Miguel Oliveira arrancou a sua sexta temporada na categoria rainha do motociclismo de velocidade com o 15.º lugar na prova de abertura, no Qatar, há duas semanas, e agora regressa a um palco que bem conhece e onde venceu em 2020, ano de pandemia.