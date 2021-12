“O Ministério Público deduziu acusação, requerendo o julgamento por tribunal singular, contra um arguido, o condutor do veículo automóvel interveniente num acidente de viação ocorrido na A6, no dia 18 de junho de 2021, imputando-lhe a prática, em concurso, de um crime de homicídio por negligência e de duas contraordenações”, refere uma nota publicada no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora.

Segundo Observador, Marco Pontes, o motorista que conduzia o carro onde seguia o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e que atropelou mortalmente um trabalhador na A6, seguia na via da esquerda a uma velocidade de 166 quilómetros por hora. A procuradora do Ministério Público diz, no processo, que o motorista não teve uma “condução segura”, conduzindo sempre pela via da esquerda e não prevendo como possibilidade o “embate da viatura”.

No dia 18 de junho, o carro em que seguia o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, atropelou mortalmente na A6, ao quilómetro 77,6 da autoestrada, no sentido Marateca, na zona de Évora, um trabalhador que fazia a manutenção da via. No carro seguia o ministro, três outros ocupantes e o motorista.

Ainda segundo o Observador, a investigação revelou que apesar das obras junto à faixa lateral direita da autoestrada, não havia trânsito, que o local estava em bom estado e que em nada “se justificou a opção pela condução pela via da esquerda”, que foi feita a mais de 40 quilómetros do que o limite previsto.