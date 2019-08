Em comunicado onde manifesta “a maior preocupação” com as "graves perturbações" que a greve dos motoristas de mercadorias e de matérias perigosas, marcada para dia 12, poderá provocar, a CIP defende ser “evidente que a forma irrestrita que resulta do atual quadro legal se presta a abusos que deveriam ser acautelados”.

“Neste quadro, é fundamental proceder à regulamentação do exercício do direito à greve, assegurando o necessário equilíbrio que salvaguarde outros direitos fundamentais e definindo, de forma expressa, a demarcação da sua licitude, no respeito dos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, no quadro que a própria Constituição consagra”, defende a CIP.

A confederação presidida por António Saraiva afirma que este é um momento para uma “reflexão profunda sobre o enquadramento que torna todo o país vulnerável a situações como esta, particularmente sensíveis numa conjuntura propícia à emergência de movimentos e pressões de grupos mais ou menos restritos, orgânicos ou inorgânicos, de cariz radical ou populista”.

Para a CIP, “a fragmentação do movimento associativo, nomeadamente do movimento sindical, com o surgimento de um número significativo de novos sindicatos não enquadrados nas centrais sindicais, torna mais difícil a resolução de conflitos pela via do diálogo”.

No documento, a confederação que representa quase 115 mil empresas, apela ainda aos dois sindicados independentes que marcaram a greve e à Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) que criem “uma base negocial que permita evitar que um conflito laboral coloque todos os portugueses na situação de reféns”.