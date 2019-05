Esta é segunda vez, num espaço de mês e meio, que os motoristas do setor privado de transporte de passageiros do Norte avançam para uma greve que, acredita o STRUN, poderá ter uma adesão ainda mais participada, nomeadamente com adesão de trabalhadores de outras empresas que não participaram na paralisação anterior.

Em declarações à Lusa, em 5 de abril, o coordenador do STRUN, José Manuel Silva, considerava que o balanço da primeira greve não podia ser “mais positivo”, uma vez que ao longo dos 12 dias a adesão manteve-se “acima dos 80%”.

“Já há muitos anos que não se via uma coisa destas. Não me lembro de uma greve com tantos dias e com esta adesão. Há um grande descontentamento, inclusivamente, há até quem esteja a ponderar abandonar a profissão para trabalhar numa fábrica”, afirmou à data.