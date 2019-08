O dirigente do PCP considerou ser necessário realizar uma “luta consequente, acompanhada de uma negociação coletiva, que resolva os problemas”, mas que “reafirme a defesa do efetivo exercício do direito à greve”, e remeteu para o processo negocial em curso entre os patrões da camionagem e a federação sindical da CGTP.

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) assinaram na quarta-feira um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho no Ministério das Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa, mas a associação empresarial manteve a recusa em se reunir com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que convocou a greve por tempo indeterminado, e com o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), enquanto não se desconvocar a paralisação.

“Tendo sido ontem obtido um protocolo de acordo com novos avanços, no plano dos salários, dos direitos e das condições de trabalho, é necessário que se finalizem as negociações, que os motoristas beneficiem da aplicação desses avanços em 2020, sem prejuízo da negociação para os próximos anos, e que seja garantida uma intervenção da Autoridade das Condições de Trabalho de modo a combater o desrespeito por parte do patronato dos direitos acordados”, defendeu ainda o secretário-geral do PCP.