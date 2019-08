“O PCP tem uma grande experiência em formas de luta, os seus ritmos... são determinantes para alcançar vitórias. Quando alguns põem em cima da mesa um radicalismo que dá pretextos para pôr em causa o direito à greve estão, de facto, a criar dificuldades ao desenvolvimento da luta consequente porque a luta não termina na segunda, terça-feira nem passado uma semana. É uma luta prolongada e não é apenas dos motoristas das matérias perigosas. Em termos gerais, é uma luta dos trabalhadores porque a politização que está a ser feita deste processo tem muito a ver com aquilo que é o presente e o futuro da luta de todos os trabalhadores portugueses”, disse.

O membro do Comité Central do PCP, em conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa, sublinhou que “aquilo que o PCP entende é que parece haver alguns que querem pôr para cima da mesa pretextos, quer para criar dificuldades a um processo negocial e a uma luta consequente dos trabalhadores motoristas, quer para pôr em causa o direito à greve”.

Ângelo Alves chamou ainda a atenção para o facto de, segundo o próprio, o Governo ter “meios” para pacificar o conflito entre trabalhadores e patrões do setor dos transportes, à margem de uma declaração sobre recentes decisões do Presidente norte-americano, Donald Trump, traçando paralelos com o 74.º aniversário dos bombardeamentos atómicos das cidades japonesas de Hiroxima e Nagasáqui.

“O Governo tem meios para fazer com que as empresas cumpram o contrato coletivo, nomeadamente por via da Autoridade para as Condições do Trabalho. Aquilo que se impõe é o Governo usar os meios de que dispõe. Há um processo de negociação em curso e um acordo de contrato coletivo alcançado após 20 anos em que essa foi uma das grandes lutas dos trabalhadores motoristas neste país. Consideramos que é positivo, é necessário avançar mais e prosseguir este quadro de negociação e de luta consequente para que os trabalhadores possam alcançar vitórias naquilo que são direitos perfeitamente legítimos”, continuou.