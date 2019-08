“Registamos com agrado o anúncio do final da greve e o fim do estado de crise energética que estava decretado. Esperamos que as partes envolvidas cheguem a um acordo o mais brevemente possível”, afirmou o presidente da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec), Francisco Albuquerque, em declarações à Lusa.

O responsável deixou uma “palavra de apreço” aos revendedores de combustíveis, salientando que “foram fundamentais para minimizar o impacto da greve junto da população, das empresas e do país em geral”.

O presidente da Anarec destacou os revendedores que fizeram parte da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) exclusiva: “tiveram de fazer um esforço suplementar” e “sentiram como ninguém o impacto da greve, devido aos prejuízos sentidos com a enorme queda de vendas e com o custo acrescido de obrigatoriedade de funcionamento 24 horas”, sustentou.

Questionado sobre se já é conhecido o valor da compensação para esses postos de abastecimento, Francisco Albuquerque respondeu que desconhece esse valor e adiantou que “as contas serão feitas caso a caso”, acrescentando que “as empresas que considerarem que devem ser compensadas terão o apoio necessário da parte da Anarec”.