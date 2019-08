Esta manhã, cerca de meia centena de motoristas reuniu-se no Estádio Municipal de Leiria e, no final, o porta-voz do Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM), Anacleto Rodrigues, anunciou a manutenção da greve, "por tempo indeterminado", acrescentando que a reunião serviu ainda para preparar os piquetes, "para que tudo decorra sem sobressaltos e não haja conflitos".

Já da parte da tarde, um plenário conjunto do SIMM e do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), em Aveiras de Cima, confirmou a manutenção da greve com início na segunda-feira.

"A greve é para avançar, por tempo indeterminado", afirmou aos jornalistas o presidente do SIMM, Jorge Cordeiro, após o encontro.

Esta manhã, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que "um Governo responsável tem de se preparar para o pior", depois de uma reunião de emergência em São Bento com os ministros dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, da Administração Interna, Eduardo Cabrita, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, e do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes.

António Costa garantiu que o Governo não hesitará em exercer as "competências próprias", adotando outras medidas, caso a greve dos motoristas avance e os serviços mínimos fixados não sejam cumpridos, admitindo as “graves consequências” que a greve dos motoristas terá para a população portuguesa.

Por sua vez, o líder do Partido Social Democrata (PSD), Rui Rio, numa declaração publicada na rede social Twitter, considerou que “se o objetivo fosse tentar resolver o problema, o Governo era mais isento e mais discreto".