“Estou tranquilo. Penso que não se vai passar nada. As pessoas entram numa loucura, se calhar nem precisam, e veem-se filas nos postos de abastecimento. Não estou minimamente preocupado, o depósito está abaixo de meio. Não vai faltar gasóleo”, afirmou Francisco Castro, taxista há 20 anos, certo de que se criou um certo “alarme” perante a perspetiva de paralisação dos motoristas de matérias perigosas.

Também José Silva, de 57 anos, defende que “não vale a pena entrar em alarmismos”, lembrando que, “já na vez anterior [em abril], as pessoas correram para as bombas [de abastecimento de combustível] e não houve necessidade”.

“De manhã tinha o depósito vazio e fui encher, mas penso que está a haver algum alarmismo. Acho que a greve vai acontecer mas não vai ser assim tão complicado”, explicou, depois de deixar um passageiro na Praça da República.

O motorista vai, portanto, enfrentar a perspetiva de paralisação sem entrar em exageros: “Meto o combustível que realmente necessito”, assegurou.

“Não vou abastecer ao fim do dia só com o receio de que, no dia seguinte, possa não haver [combustível]. Isso não faço”, garantiu.

Taxista há 45 anos, Manuel Azevedo acha que a greve com início marcado para segunda-feira e por tempo indeterminado “não vai dar em nada”.

Como tal, ainda “nada” fez para uma eventual falha no abastecimento de combustível.

“Até tenho bidões em casa, mas não vou encher. Vou esperar. Acho que não vale a pena estar a correr. Já estão as bombas cheias, mas eu não vou”, disse.