Ao final da manhã, ainda antes da chegada das comitivas em representação dos Estados-membros "Amigos da Coesão" da União Europeia, a algumas dezenas de metros do “palco” da cimeira, a Pousada de S. Francisco, cerca de 100 integrantes do movimento cívico manifestaram-se para defender mais investimento do Governo.

Os manifestantes não puderam chegar junto da pousada, devido ao perímetro de segurança, mas os ministros do Planeamento, Nelson de Souza, e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, acompanhados pelo deputado socialista eleito por Beja, Pedro do Carmo, foram ao seu encontro.

O Beja Merece +, cuja maioria dos elementos se apresentou vestida de preto, com cartazes a defender a eletrificação da linha ferroviária entre Beja e Casa Branca, o aproveitamento do aeroporto de Beja e a melhoria das acessibilidades rodoviárias, transmitiu aos governantes as suas reivindicações, através de um dos seus porta-vozes, Florival Baiôa.

“O que nós trazemos aqui é a vontade do povo do Baixo Alentejo em contribuir decisivamente para o desenvolvimento do país em termos económicos”, mas “o que vimos desde há décadas por cá tem sido a falta de investimento público nesta região”, argumentou.