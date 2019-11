O Supremo alterou na noite de quinta-feira um entendimento adotado desde 2016, decidindo que réus condenados só poderão ser presos após o trânsito em julgado, ou seja, depois de esgotados todos os recursos. A única exceção será em caso de prisões preventivas decretadas.

“Lula mal saiu da cadeia e já está a querer colocar fogo no país. Pedimos ao MPF a prisão preventiva do maior bandido da nossa História”, afirmou ainda o MBL no Twitter, acrescentando que luta para que as prisões em segunda instância voltem a entrar em vigor.

“A prisão em segunda instância é urgência sim. O Brasil está a ver uma queda gigantesca nos índices de criminalidade. Não podemos ter retrocessos agora. Temos de avançar cada vez mais contra criminosos”, concluiu o MBL, um movimento político brasileiro fundado em 2014, que defende o liberalismo económico e o republicanismo.

Na passada segunda-feira, também o senador Major Olímpio, e os deputados Ubiratan Sanderson e Carla Zambelli, todos do Partido Social Liberal (PSL), entregaram ao procurador-geral da República brasileiro, Augusto Aras, um pedido de prisão preventiva de Lula.

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, concorreu o ano passado às eleições presidenciais por este partido.

Luiz Inácio Lula da Silva, de 74 anos, e que governou o Brasil entre 2003 e 2010, foi preso em abril do ano passado após ter sido condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), num processo sobre a posse de um apartamento, que os procuradores alegam ter-lhe sido dado como suborno em troca de vantagens em contratos com a estatal petrolífera Petrobras pela construtora OAS. O antigo chefe de Estado cumpria pena em regime fechado de oito anos e 10 meses de prisão na cidade de Curitiba desde 07 de abril do ano passado, por corrupção.

O processo referente à condenação de José Dirceu refere-se a subornos recebidos num contrato sobrefaturado da petrolífera brasileira Petrobras com a empresa Apolo Tubulars, fornecedora de tubos para a estatal, entre 2009 e 2012.