"É um Estado homicida, Governo após Governo, que troca vítimas por receitas. Temos que acabar com este processo de uma vez por todas", afirmou Luís Veiga, do Movimento de Empresários pela Subsistência do Interior, que é uma das sete entidades dos distritos de Castelo Branco e da Guarda que integram a Plataforma.

Este responsável, que falava hoje na Covilhã, no Fórum Público pela Reposição das scut - Sem Custos para o Utilizador, na A23 e na A25, adiantou que aquilo que está a acontecer ao Interior, com a introdução das portagens, é um "roubo".

Já Luís Garra, da União dos Sindicatos do distrito de Castelo Branco (USCB), que também integra a Plataforma de Entendimento, teceu duras críticas ao ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.

"O ministro [Pedro Marques], além de arrogante e pedante, continua impávido e sereno, sem responder aos pedidos de audiência que reiteradamente temos solicitado", afirmou.