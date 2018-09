O movimento, de origem alemã, é recente — começou a ganhar forma após os navios de ONG ligadas ao resgate humanitário ficarem retidos nos portos de Malta — e tem vindo a crescer, de acordo com um ativista e organizador de um dos protestos realizados em Berlim, Nicolay Büttner.

“Organizámos protestos em mais de 120 cidades em toda a Europa”, incluindo Lesbos e Atenas (Grécia), Zurique (Suíça), Amesterdão (Holanda), Edimburgo e Bristol (Reino Unido) ou Katowice (Polónia), além de várias cidades alemãs, “e mobilizámos mais de 100.000 pessoas nos últimos dois meses”, disse, considerando que os números mostram que o movimento “cresce, de dia para dia”.

“Construam pontes, não muros: pessoas antes das fronteiras” é o mote do protesto que está a ser convocado via Facebook e está marcado para sábado, às 20:00, no Rossio (Lisboa).

A ideia do Seebrücke, que significa Ponte Marítima em alemão, é gerar um movimento descentralizado “que se espalhe por toda a Europa” e “empoderar as pessoas para fazerem as suas ações onde quiserem”, explicou Nicolay Büttner.