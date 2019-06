Prejuízos que o investigador do CEGOT também aponta: "Rasgam-se colinas, altera-se a vegetação, exterminam-se as espécies e contaminam-se os lençóis de água", salientou.

Anselmo Gonçalves assume que "temporariamente" as explorações podem levar riqueza aos territórios, mas reitera que o passivo ambiental e os danos para a saúde permanecem por muito mais tempo.

O receio dos impactos que a "grande corrida" a este mineral pode representar nomeadamente ao nível das zonas protegidas é também destacado pelo presidente da Quercus, Paulo do Carmo.

Sublinhando que a Quercus e os demais movimentos presentes não estão contra o lítio, mas sim contra a forma como o processo está a decorrer, Paulo do Carmo sublinha que as eventuais explorações não podem ser aprovadas quando estão em causa áreas protegidas, 'habitats' naturais e prejuízos para a vida das pessoas.

Paulo do Carmo garantiu que a causa "alerta lítio" (nome dado a uma petição pública e a uma plataforma digital informativa) irá manter-se para informar e mobilizar.

Por outro lado, mostrou-se esperançado de que, perante a posição das pessoas, o Governo consiga perceber "que tem de recuar" e defendeu que este assunto deve entrar "na agenda política".

Uma opinião que é partilhada pelo presidente da AZU - Ambiente nas Zonas Uraníferas, António Minhoto, que exigiu que os partidos políticos se pronunciem sobre a questão na próxima campanha eleitoral.

"Qual é a posição dos partidos sobre a exploração de lítio? E em que condições? Nestas eleições os partidos têm de ser claros nesta matéria", acrescentou.

António Minhoto também ressalvou que a AZU não está contra a exploração de recursos, estando, todavia, "de pé atrás".

Para este responsável, não é possível avançar com este processo sem olhar para os "erros trágicos" do passado e que permanecem sem resolução, seja ao nível do urânio, seja no volfrâmio, com destaque para as Minas da Panasqueira, que também ficam perto da localidade do Barco e cujos riscos ambientais têm estado na ordem do dia.

Por seu turno, a Câmara da Covilhã garante que estará ao lado das populações, tal como referiu Hélio Fazendeiro, chefe de gabinete do presidente deste município que é liderado pelo socialista Vítor Pereira.