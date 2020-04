Para esta decisão, aponta a concelhia em comunicado, "foi decisiva a iniciativa do Partido Socialista ao promover alterações ao regime jurídico das Parcerias Público-Privadas (PPP) no decreto-lei 170/2019, de 04 de dezembro, clarificando que as regras das PPP não se aplicam aos municípios e regiões autónomas".

"Sem esta alteração, explicitamente referida no acórdão do TdC [Tribunal de Contas] (alínea h), da incidência das recentes vicissitudes legislativas do regime jurídico das Parcerias Público-Privadas no contrato em apreço), o projeto de reconversão do Matadouro continuaria bloqueado", acrescentam os socialistas que se congratulam com o avanço deste projeto estruturante para Campanhã e para o Porto "graças ao relevante alcance da iniciativa do Governo".

A concelhia recorda que o PS foi a primeira força política do Porto a defender a reconversão do antigo Matadouro Industrial e que, ainda antes de 2013, encabeçou um movimento contra a decisão de venda do património que a Câmara do Porto, então liderada pelo PSD e pelo CDS, defendia.

Na ocasião, o PS/Porto anunciou que avançaria com um pedido de classificação do imóvel, o que "foi decisivo para manter a sua propriedade na esfera pública".

Os socialistas recordam ainda que nas eleições autárquicas de 2013, o PS apresentou um projeto para aquele complexo que incluía valências sociais, culturais e empresariais, incluindo a integração do acervo do Museu da Indústria, considerando sempre fundamental a componente social para ajudar a revitalizar uma freguesia na zona socialmente mais deprimida da nossa cidade.