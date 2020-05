O secretário-geral do sindicato RMT, Mick Cash, acusou o governo de precipitar o regresso ao emprego de trabalhadores esta semana, em que os transportes estão com serviço reduzido a 15%, em vez de esperar pela próxima semana, quando a capacidade deverá aumentar para 70%.

“Teria sido mais fácil aguentar com um aumento de passageiros”, justificou, em declarações à estação Sky News.

Cash não afastou a possibilidade de greve se os trabalhadores dos transportes sentirem que não existe segurança no local de trabalho, exigindo equipamento de proteção.

Esta queixa surge após ter sido revelado que morreram 52 trabalhadores do setor dos transportes infetados com o novo coronavírus, incluindo Belly Mujinga, de 47 anos, que desenvolveu sintomas após ter sido cuspida na cara quando trabalhava numa estação de comboios em Londres.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, anunciou no domingo um plano para o levantamento faseado do confinamento decretado em 23 de março, com uma primeira etapa a partir de hoje que inclui o regresso ao trabalho de pessoas que não o possam fazer de casa.