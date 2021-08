O bebé recém-nascido e a mãe estão bem e, depois do parto, foram levados para uma unidade médica para receberem assistência.

De acordo com o Comando Aéreo dos EUA, o voo com saída de Cabul fez escala no Médio Oriente e a caminho da Alemanha a mulher entrou em trabalho de parto.

Perante algumas complicações, o comandante decidiu baixar a altitude do avião, para a pressão não prejudicar a intervenção dos profissionais de saúde a bordo e estabilizar a mulher.

O parto decorreu no porão do avião, depois de ter aterrado na base de Ramstein, tendo contado com o apoio de pessoal médico da base aérea na Alemanha.