De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), a vítima, uma mulher ucraniana de 42 anos, "caiu esta tarde do topo de uma falésia com cerca de 10 metros de altura na praia do Poço Velho, nos Olhos d' Água, concelho de Albufeira, ficando em estado grave."

Segundo a AMN, o alerta foi dado às 17h00, tendo sido recebido pelo piquete do Posto da Polícia Marítima de Albufeira, que no local confirmou que a mulher tinha caído da falésia, mas encontrava-se com vida, ainda que com ferimentos graves.

Ao local ocorreram membros dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e uma viatura do projeto Seawatch, que prestaram assistência à vítima.

“Ao que tudo indica, o acidente ocorreu quando a acidentada saltou a barreira de segurança existente no local”, disse à Lusa o capitão do porto de Portimão, no distrito

Esta foi encaminhada para o Hospital de Faro por um helicóptero do INEM, refere ainda a nota.